Sinan Engin Karagümrük Galatasaray maçında yaşanacakları açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 36. Hafta mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile kaşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan maçta sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.

Sarı-kırmızılılar kendilerinin kazandığı Fenerbahçe’nin puan kaybettiği veya kendilerinin berabere kaldığı Fenerbahçe’nin berabere kaldığı iki senaryoda 24. Şampiyonluğunu ilan edecek.

Kritik karşılaşmanın başlamasına saatler kalırken ünlü yorumcu Sinan Engin’den mücadele hakkında sürpriz olmayan bir tahmin geldi.

"GALATASARAY FARKLI KAZANIR"

Galatasaray’ın farklı bir şekilde kazanacağını iddia eden Sinan Engin açıklamasında, "Karagümrük - Galatasaray maçı hem düşme hem de şampiyonluk potasını ilgilendiren kritik bir karşılaşma ama bence Galatasaray farklı kazanır. Farklı bir şey söylemeye gerek yok. Feghouli de büyük bir eksiklik. Dön Galatasaray'a bak herkes formda. Hocası da formda. Erden Timur halen Florya'da çalışıyor. Hakikaten helal olsun" dedi.

SİNAN ENGİN KİMDİR?

4 Kasım 1964 yılında Trabzon'da doğan Sinan Engin futbol kariyerine 1974 senesinde Beşiktaş'ın altyapısında başladı.



Yedi yıl altyapıda forma giyen Sinan Engin 1981 yılında A Takıma yükselmeyi başardı.



1989'a kadar Beşiktaş'ta top koşturan Sinan Engin daha sonrasında Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Sarıyer takımlarında mücadele etti.



Aktif futbol hayatının ardından sırasıyla Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da görev alan Sinan Engin Beşiktaş’ta Yıldırım Demirören yönetiminde Genel Menajerlik görevini yürüttü.



Ardından futbol yorumculuğuna başlayan Sinan Engin aktif olarak Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır.