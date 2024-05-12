Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
Nevşehir’de seyir halinde olan sürücü, direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi ve bir inşaatın duvarına çarptı. Sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıratlıoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda, araç sürücüsü Z.P. direksiyon başındayken rahatsızlandı ve otomobili, yanındaki inşaat alanına doğru sürdü. İnşaat duvarına çarparak duran aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 75 yaşındaki araç sürücüsü Z.P., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı iletildi.

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