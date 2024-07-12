Kırmızı reçeteli ilacı alamayan şahıs eczacıya saldırdı. İşte o anlar

Kaynak: İHA
Kırmızı reçeteli ilacı alamayan şahıs eczacıya saldırdı. İşte o anlar

Pendik Esenyalı Mahallesi'nde bir eczanede kırmızı reçeteli ilacı alamayan bir kişi, günler sonra başka bir ilaç bahanesiyle geldiği eczanede stajyere tokat atarak saldırdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, öğle saatlerinde gerçekleşti.

İki gün önce aynı eczaneye gelen şahıs, antidepresan ilacı reçetesiz satın almak istedi. Eczane görevlileri tarafından reçetesiz ilaç satılamayacağı kendisine bildirildiğinde, şahıs eczaneyi terk etti. Bugün tekrar eczaneye gelen şahıs, bu kez böcek ilacı satın almak istediğini belirtti.

Stajyer eczacı, ilaç kutusunun arkasındaki detayları gösterdiği sırada şahıs aniden tokat atarak stajyere saldırdı.

Saldırıya uğrayan stajyer eczacı, aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Tokat atan saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan şahsın yüzde yüz zihinsel engelli raporuna sahip olduğu öğrenildi.

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