Kırmızı ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Kırmızı ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed (K) adlı Zırav Taş ve Gri kategoride aranan Botan (K) adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed adlı Zırav Taş ve Gri kategoride aranan Botan adlı Fehmi Başkurt'un etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Söz konusu açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı.

İşte o paylaşım:

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