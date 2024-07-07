Kırsalda traktör denetimi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırsalda traktör denetimi

Balıkesir’de jandarma ekipleri kırsalda yaşanabilecek kazaları en azına indirebilmek için traktör ve tarım araçlarına dair denetim düzenledi.

Yapılan denetimlerde 3 araç trafikten men edildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması ekipleri, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak icra edildiği kırsal mahallelerde uygulama yaptı.

Zirai araçlar ile traktör kazaları ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltilmesi maksadıyla traktör ve tarım araçları özel trafik denetim gerçekleştirdi.

Denetim neticesinde 69 araç kontrolü sağlanırken, 6 araç hakkında işlem yapıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.

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