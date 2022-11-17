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Kırşehir Kaman’da icradan satılık arsa

T.C. Kaman Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Kırşehir Kaman'da 707 m² arsa mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:36
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Kırşehir Kaman’da icradan satılık arsa

Kırşehir Kaman’da icradan satılık arsa
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Kırşehir-Kaman-Çiftlikli Mah. Mamıklı Mv. 4096 Ada 8 Parsel 707 m². Arsa. İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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