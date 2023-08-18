Kırtasiyeciler tedirgin ‘Ürünlerimiz yine raflarda kalacak’

Şevket Gölük Yeniçağ Gazetesi Ankara Muhabiri

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, aşırı artış gösteren fiyat hareketlilikleri ve mahalle aralarına kadar yayılan zincir marketlerin kırtasiye satışlarına başlaması nedeniyle bu yıl da yeni eğitim öğretim öncesinde umutsuz olduklarını kaydetti.

Okulların açılmasına sayılı günler kala bir açıklama yapan Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, “Kırtasiyeciler olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılından hiç umudumuz yok. İçinde bulunduğumuz ağır şartlardan dolayı ürünlerimiz yine raflarda kalacak, ekonomik anlamda büyük kayıplar yaşayacağız.” dedi.

Başkan Küçükarzuman, “11 Eylülle okullar açılıyor. Ondan bir hafta önce de intibak anlamında anaokulları açılıyor. Ailelerin kitap kırtasiye alma dertleri, biz kırtasiyecilerin de satış çilemiz başladı. Çünkü bugün itibariyle son veriler, geçen yıl ile bu yıl arasında, bir yıl öncesine göre fiyatlarının yüzde 400 arttığını gösteriyor. Geçen yıl bin TL’ye mal olan, içinde defter, kalem, silgi, kalemtraş, boya kalemleri gibi birçok okul malzemesi bulunan bir öğrencinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir çanta kırtasiye ürünü bu yıl 4 bin TL’yi buluyor. Sınıf büyüdükçe çantanın da maliyeti büyüyor. Tırmanan enflasyon ortamı fiyat artışlarını kaçınılmaz hale getirdi.” diye konuştu.

Velilerin ve öğrencilerin ikinci el ders kitapları ve yardımcı kitaplar ile kırtasiye malzemesi almak için arayış içerisinde olduğunu dile getiren Küçükarzuman, “YKS ve LGS’ye hazırlanacak çocukların bu yılki okul masrafları çok daha büyük olacak. 2. el piyasası başladı. Dünyada hazırlık ve sınav kitapları konusunda ikinci el sadece Türkiye’de var. Bundan sonra ikinci el daha da hız kazanacak. Şu an liseye geçiş sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrencisinin LGS’ye hazırlanırken konu anlatımlı soru bankası bir kaynak kitabı 400-450 TL. Diğer taraftan 12. sınıf öğrencisinin üniversiteye hazırlanırken kaynak hazırlık kitaplarının maliyetleri aldı başını gitti. Fakat buradaki esas sıkıntı; müfredat devamlı değişiyor. İkinci el kitaplar da bir anlamda verimli bir çözüm olmuyor.” görüşünü ifade etti.

Sektörün son yıllarda çözüm bekleyen en önemli sorununun kırtasiyeci olmadıkları halde zincir marketlerin kırtasiye ürünleriyle ilgili kampanyalar düzenlenmesi ve yine bu ürünlerin satışını yapması olduğunu dile getiren Küçükarzuman,“Zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışından dolayı kırtasiyecilerimiz olumsuz etkilenmektedir. Mahalle aralarına kadar giren zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satışından dolayı büyük ekonomik kayıplar yaşıyoruz. Her sokak başında yer alan zincir marketler yaklaşık 22 ana kalemde esnafın kanını emiyor. Tüm zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışının yasaklanması için gereğinin yapılmasını, kangren hale gelen sorunun çözümü için yetkilileri konuya duyarlı olmaya ve esnafın geleceği anlamında adım atmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl da Başkent Kartlarına yüklenen bakiyeler ile ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye desteğinde bulunulacağını ve bu ödemelerin yalnızca kırtasiye ve eğitim hizmeti veren esnafın dükkanlarında kullanılabileceğini anımsatan Küçükarzuman, sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim giderlerine katkı adına ihtiyaç sahibi 185 bin öğrencinin ailelerinin Başkent Kartlarına 300 TL olmak üzere toplamda 54 milyon TL yardımda bulunuldu. Bu kartlar Ankara'da sadece kitap ve kırtasiyecilerde geçerli oldu. Bu yıl da bu projeyi aynen gerçekleştireceğiz ve bu amaçla Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kampanyamız ile ihtiyaç sahibi ailelerin çok yüksek genel kırtasiye giderlerinin karşılanmasında az da olsa bir katkıda bulunmuş olunacak. Bu anlamda duyarlı yaklaşımlarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.”