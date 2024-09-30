Kış ayının vazgeçilmezi... Dondurulmuş olarak tüketince vitamin değeri ikiye katlanıyor

Dondurulmuş besinlerin tazeleri kadar sağlıklı olmadığı uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Ama beslenme uzmanları bazı besinlerin dondurulmuş olarak tüketilmesinin sağlıklı olabileceğini söylüyor.

En güçlü omega-3 kaynağı olan ve sağlığa faydalarıyla haftada 1 tüketilmesi önerilen balığı dondurulmuş olarak tüketmek sağlıklı olabilir. Balığı dondurmak ise omega-3 gibi kalp sağlığına yararlı yağ asitlerinin aktif kalmasına yardımcı olabilir.

BROKOLİ VE MISIR

Dondurulmuş brokoli, taze olanına kıyasla sindirim sağlığı ve beyin fonksiyonu için gerekli olan daha fazla riboflavin (B2 vitamini) içeriyor.

Hasattan hemen sonra bunu dondurucuya koymak, temel vitamin ve antioksidanların daha uzun süre korunmasını sağlar.

Tatlı mısırın dondurulduğunda 'en üst seviyede' besin değeri sağladığını, doğal tatlılığını ve besin seviyelerini koruduğunu söylüyor.

Dondurulmuş mısır, taze mısırdan daha fazla C vitamini içerir diyen beslenme uzmanları, ayrıca taze tatlı mısır, toplandıktan sonraki 12 saat içinde şeker içeriğinin yüzde 50'sini kaybeder, bu da dondurulmuş mısırı genellikle çok daha lezzetli bir seçenek haline getirir.

ISPANAK

Güçlü demir kaynaklarından biri olan ıspanak da dondurulmuş olarak tüketildiğinde özelliğini ve faydalarını kaybetmeyen besinler arasında yer alıyor. Taze ıspanak sadece çabuk bozulmakla kalmıyor, aynı zamanda birkaç gün sonra besin değerlerini de kaybediyor.

Uzmanlara göre, ıspanağı dondurulmuş olarak tüketmek, C vitamini ve folatı daha uzun süre bozulmadan saklayarak besin değerini aylarca koruyor.