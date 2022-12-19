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Bu aylarda tüketimi bağımlılık yapıyor. Mevsimsel depresyon yaşayanlar dikkat

Kış aylarında mevsimsel depresyon yaşayanlarda karbonhidrat tüketimini artıyor ve bağımlılık haline geliyor.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:09
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Kış aylarında karbonhidrat tüketimi bağımlılık yapıyor. Mevsimsel depresyon yaşayanlar dikkat

Bu aylarda tüketimi bağımlılık yapıyor. Mevsimsel depresyon yaşayanlar dikkat
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İHA’nın haberine göre, hava sıcaklığının düşmesi ve gün ışığı süresinin azalmasının mevsimsel depresyona sebep olabildiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Dilek Memnun, bu dönemde çok sık yaşanan duygu değişimlerinin geçici mutluluk veren karbonhidrat tüketimini arttırarak, bağımlılığa yol açabileceğini kaydetti.

Dilek Memnun, bu duygu değişimleriyle başa çıkmak adına önerilerde bulundu. Uzman Klinik Psikolog Memnun, bu dönemde kişide isteksizlik, mutsuzluk, umutsuzluk, yorgunluk, halsizlik, kaygılı düşüncelerde artma, uyku bozuklukları, az ya da çok uyku hali, iştah değişimleri, değersizlik, suçluluk hisleri, yaşama dair isteksizlik, pes etme gibi duygular gözlemlendiğini aktardı.

Bu tür zamanlarda karbonhidrat yemenin daha cazip geldiğini ve geçici bir mutluluk verdiğini de belirten Memnun, dikkat edilmezse bu durumun karbonhidrat tüketim bağımlılığına yol açabileceğini söyledi.

ÖNERİ

Belirtilerin hissedilmesi halinde önerilerde bulunan Memnun, “Biraz daha aktif hale gelebilmek açısından gün ışığından faydalanmak amaçlı açık havaya çıkabilirler. Sevdikleri bir şey üzerinden hobi edinebilirler, haftada en az 3 gün olmak üzere 30 dakika mutlaka yürüyüş yapmalılar. Bir diğer şey; sosyalleşmek olabilir. Sosyalleşmek sevdiklerinizle, aileniz, arkadaşlarınızla sizin ruhunuzu besleyecek depresyona karşı güçlü bir savaşçı savılır ve buna karşı destek verir. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz” şeklinde konuştu.

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