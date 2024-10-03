Kış mevsiminin şifa deposu! Hastalıklara karşı doğal koruyucu vücudu dinç tutuyor

Salep üreticisi gelecek yıl hasat edilecek salepleri ekti. Salep üretimine ilginin ve yetiştirmek isteyenlerin sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çeken Yüksel, “Salep benim çocukluğumdan beri bildiğim bir üründü. Son zamanlarda iyice merakım arttı ve 11 yıldan beri ArGe çalışması yapıyorum. Evimin bahçesindeki salep üretmeye başladım.

‘SALEP TÜRLERİNİ GELİŞTİRDİM’

Salep türlerini geliştirdim, yeni türlerin de deneme üretimlerini yaptım. Önemli olan sağlıklı ve iri yumru elde etmekti. İri salep yumruları hemen çoğalmaya başlarken küçük yumrular kendisini besliyor. Bu işi yapacak olanlar adedi çok diye küçüğe değil büyüğe yönelerek alması gerekir. Bu yıl özel hazırladığım toprağın içine 17 farklı türden salepleri toprakla buluşturdum. Bu salepler 10 güne kadar filizlenir. İnşallah bir aksilik olmazsa haziran ayı sonunda temmuz başı gibi de salep hasadını yaparım” ifadelerini kullandı.

HASTALIKLARA KARŞI DOĞAL KORUYUCU

Salebin faydalarına da değinen Süleyman Yüksel, hastalıklara karşı doğal bir koruyu olan salep, abartılmadan tüketildiğinde sağlığa birçok faydası bulunuyor diyerek salepin faydalarını anlattı.

Soğuk havalarda severek tüketilen ve tüketildiği anda ısınmayı sağlayan sap aynı zamanda solunum yolu hastalıklarına karşı vücut direncini arttırıyor. Özellikle kış aylarında içildiğinde grip ve nezle gibi soğuk algınlığına iyi geliyor. Öte yandan salep göğsü de yumuşatır.

Ayrıca soğuk havalarda tüketilen salep vücut sıcaklığını arttırır. Enerji verir ve daha zinde tutar.

İçerdiği kalsiyum ve protein sayesinde bağışıklık sistemi güçlenerek hastalıklara karşı korur. Zihni canlı ve dinç tutar. Bronşit gibi hastalıklardan kaynaklanan öksürüğü keser ve boğazı yumuşatır.