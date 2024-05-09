Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı

Kaynak: DHA
Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı
2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayıların kar altında yiyecek aradığı anlar, görüntülendi.

Rize'nin 2 bin 600 rakımlı Ovit Yaylası'nda kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek arayışı, doğa tutkunlarının dikkatini çekti. Kentin yüksek kesimlerindeki karlar erimeye başladığında, yeşil örtü ortaya çıktı ve baharın müjdesiyle birlikte ayılar da uykularından uyanarak besin aramaya başladılar.

Ovit Yaylası'nda bir kişi tarafından kaydedilen görüntülerde, yetişkin ayıların yavrularıyla birlikte yaylada dolaştığı izleniyor. Ayıların kar altında yiyecek arayışı, doğanın canlılığını ve ayıların hayatta kalma mücadelesini yansıtıyor. Bu etkileyici görüntüler, doğaseverler arasında ilgiyle paylaşıldı ve ayıların kış uykusundan uyanışını gözler önüne serdi.

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