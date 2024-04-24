Kısa vadeli dış borç uçtu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yarın açıklanacak ama bugün gelen veriler dış borç stokunda artış olduğunu gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kısa vadeli borç stok verilerini açıkladı. Buna göre dış borç stoku şubat ayında 2023 yıl sonuna göre düşüş gösterdi. Borç stoku yüzde 0,9 oranında azalışla 173,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şubat döneminde bankalar kaynarkı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,2 oranında artış gösterdi Böylece 69,9 milyar dolar oldu. Diğer sektörlerde ise yüzde 4,5 azalış gösterdi. İşte o kısa vadeli dış borç stoku 57,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

2024 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku uçtu. Hesaplanan rakamlara göre bu borç 227,5 milyar dolar seviyesinde.