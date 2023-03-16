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Kışın kilo neden artar

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, kış mevsiminde kilo almamak için neler yapılması gerektiğine dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. İşte o uyarılar…

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:54
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Kışın kilo neden artıyor

Kışın kilo neden artar
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Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, “Havanın kararması ruh halimizi olumsuz etkileyerek dışarı çıkma ve hareket etme isteğimizi azaltır. Karanlık havada uyku düzenimizi ayarlayan hormonların miktarı değişir ve daha fazla uyku ihtiyacı hissedilir. Soğukta daha çok sıcak yiyecek ve içecek tüketilir. Bütün bunlar insanlara fazladan alınan kaloriler ve kilolar olarak geri dönüyor.”diye konuştu.

Kışın kilo almanın aslında, insanlığın eski çağlarında kazanılmış bir hayatta kalma mekanizması olduğunu belirten Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül; günümüzde ise en önemli sağlık sorunu olarak görüldüğünü belirtti ve şunları söyledi:

“Yapılan bilimsel çalışmalara göre sanayileşme öncesinde gıdaya ulaşmak ve ısınmak günümüzdeki kadar kolay değildi. İnsanlar toprak, karla kaplanmadan bulabildikleri yiyecekleri tüketip, bunları vücutlarında yağ olarak depolamaktaydı. Depolanan bu enerjiyle soğukta vücut ısısını yüksek tutarak hayatta kalma ihtimalini artırmaya çalışıyorlardı”

TV KARŞISINDA KAÇ DAKİKA OTURULMALI

Beslenme alışkanlıklarını ortaya koymak için yapılan araştırmaya göre; TV karşısında 120 dakikadan uzun zaman geçiren bireylerin, atıştırmalık olarak daha çok kalori içeren yağlı besinleri tercih ettiğini ortaya koydu. Kapalı ve soğuk havalarda evde zaman geçiren kişilerin televizyon karşısında hareketsiz kalmaları, atıştırma isteklerini artırıyor. Zararlı beslenme alışkanlıklarının başında gelen bu durum; TV karşısında uzun zaman geçirmenin hareketlerimizi kısıtladığını, beslenme düzenimizdeki sebze ve meyve tüketme alışkanlıklarımızı bozduğunu, bizi daha yağlı yiyecekler ve yüksek kalorili içecekler tüketmeye sevk ederek obeziteyi artırdığı gerçeğini gözler önüne seriyor.

Hareketin ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken Temizgönül, kışın kilo almamak için ve basit kilo kontrolü önerilerini şöyle sıraladı.

Kışın bile haftada bir kez tartılmayı ihmal etmeyelim.

Bir öğünde çok yediysek bir iki gün daha az kalori almaya dikkat edelim, hemen beslenme düzenimizi bozmayalım.
Mümkün olduğu kadar açık havada zaman geçirip, hareket etmeye çalışalım.

Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içecek tüketmemek,

Yiyecek ve içeceklerimizin kalorisinin farkına vararak tüketelim. Aromalı kahveler ve alkol aşırı kalori içerir.

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