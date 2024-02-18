Kışın mutlaka tüketilmesi gereken 8 muhteşem besin



Kış mevsimi, soğuk havalar, hastalıklar ve evde geçirilen zamanlarla birlikte beslenme alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Özellikle akşam yemeğinden sonra canımız atıştırmalık çekiyor. Ancak bu durum hem kilo alımına hem de sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki kışın nasıl beslenmeliyiz? Kış boyunca bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve sağlığımızı korumak için hangi besinleri tüketmeliyiz? İşte uzmanların önerdiği 8 muhteşem besin.



Ispanak

Ispanak, A, C, K vitaminleri, demir, kalsiyum, magnezyum, folik asit gibi birçok besin ögesi içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini destekler, kan yapımına katkıda bulunur, kemik ve diş sağlığını korur, sindirimi kolaylaştırır. Ispanak, salata, çorba, börek, yemek gibi farklı şekillerde tüketilebilir.

Karnabahar

Karnabahar, C vitamini, folik asit, lif, potasyum, kükürt gibi besin ögeleri açısından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirir, toksinlerin atılmasına yardımcı olur, kan basıncını ve kan şekerini dengeler, kanser riskini azaltır. Karnabahar, haşlama, ızgara, fırın, kızartma, çorba, yemek gibi farklı şekillerde tüketilebilir.

Pırasa

Pırasa, A, C, K vitaminleri, demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor gibi besin ögeleri içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlara karşı korur, kan yapımına katkıda bulunur, kemik ve diş sağlığını korur, sindirimi kolaylaştırır. Pırasa, çorba, yemek, salata, börek gibi farklı şekillerde tüketilebilir.



Portakal

Portakal, C vitamini, folik asit, lif, potasyum, kalsiyum gibi besin ögeleri içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirir, gribal enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturur, kan yapımına katkıda bulunur, kan basıncını ve kan şekerini dengeler, sindirimi kolaylaştırır. Portakal, taze sıkılmış meyve suyu, salata, tatlı, reçel gibi farklı şekillerde tüketilebilir.

Nar

Nar, C vitamini, folik asit, lif, potasyum, demir, polifenol gibi besin ögeleri içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı koruyucu etki gösterir, kan yapımına katkıda bulunur, damar tıkanıklığını önler, tansiyonu düşürür, yaşlanma karşıtı etki gösterir. Nar, taze sıkılmış meyve suyu, salata, tatlı, reçel, sos gibi farklı şekillerde tüketilebilir.



Maydanoz

Maydanoz, A, C, K vitaminleri, demir, kalsiyum, magnezyum, folik asit gibi besin ögeleri içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kan yapımına katkıda bulunur, kemik ve diş sağlığını korur, sindirimi kolaylaştırır, idrar söktürür, toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Maydanoz, salata, çorba, yemek, meze, çay gibi farklı şekillerde tüketilebilir.

Brüksel lahanası

Brüksel lahanası, C vitamini, folik asit, lif, potasyum, kükürt gibi besin ögeleri içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır, kan şekerini dengeler, kanser riskini azaltır, karaciğerin çalışmasını destekler. Brüksel lahanası, haşlama, ızgara, fırın, kızartma, çorba, yemek gibi farklı şekillerde tüketilebilir.

Bal kabağı

Bal kabağı, A, C, E vitaminleri, beta karoten, lif, potasyum, magnezyum gibi besin ögeleri içerir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirir, göz sağlığını korur, katarakt oluşumunu engeller, cilt sağlığını korur, kanser riskini azaltır, sindirimi kolaylaştırır, kabızlık sorununu giderir. Bal kabağı, çorba, püre, tatlı, börek, kek, kurabiye gibi farklı şekillerde tüketilebilir.



Kışın beslenmesi, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı etkiler. Bu nedenle, beslenmemizi iyi planlamalı, yemek yemekten keyif almalı, sağlıklı ve mutlu bir kış geçirmeliyiz.