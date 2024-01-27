Kışın vazgeçilmez besini ortaya çıktı. Bağırsak kanserine koruma sağlıyor. Kalp dostu

Kaynak: Haber Merkezi
Kışın vazgeçilmez besini ortaya çıktı. Bağırsak kanserine koruma sağlıyor. Kalp dostu
Bağırsak kanserine koruma sağlayan kalp dostu kışın vazgeçilmez besini olan pırasa dikkat çekti.

Pırasa, sağlığa yararlı birçok madde barındıran soğangillerden bir sebzedir. Bu maddelerden en önemlisi flavonoidlerdir. Pırasada kamferol adlı bir flavonoid bulunur ve bu madde kan damarlarının sağlığını korur. Pırasa aynı zamanda folat açısından zengindir ve kalbi destekler.

Gallik asit gibi antioksidanlar da cildin yaşlanmasını geciktirir. Pırasada ayrıca bağırsak kanserine karşı koruyucu olan sülfürlü bileşikler de mevcuttur.

PIRASA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER…

Pırasa, yıkanmadan buzdolabında bir haftaya kadar, dondurucuda ise üç aya kadar saklanabilir.

Pişirildikten sonra buzdolabında 48 saat içerisinde tüketilmesi gerekir.

Pırasa, bir porsiyonda K vitamini ihtiyacının yaklaşık %30'unu, mangan ihtiyacının %13'ünü, C vitamini ihtiyacının da %6'sını karşılar. Ancak pırasa, oksalat içerdiğinden fazla tüketilirse kalsiyum emilimini olumsuz etkileyebilir. Pırasa ayrıca gaz yapıcı olduğundan sindirim problemi olanlar az ve pişmiş olarak yemelidir.

PIRASA İLE YAPABİLECEĞİNİZ LEZZETLİ TARİFLER

Pırasa, salatalara soğan yerine ekleyebilirsiniz.

Pırasa, omlet veya melemenin içine doğrayabilirsiniz.

Pırasa, patates ile birlikte haşlayıp püre haline getirerek çorba yapabilirsiniz.

Pırasa, acı tadını hafifletmek için bir miktar et suyu ile soteleyebilirsiniz.

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