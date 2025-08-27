Kısırlık ve kanser arasındaki gizli bağlantı gün yüzüne çıktı

Kyoto Üniversitesi'nden bilim insanları, sperm kök hücrelerinde bulunan ve DNA'nın düzenlenmesinde kritik rol oynayan STAG3 adlı yeni bir proteini keşfetti. Bu buluş, kısırlık ve kanser arasındaki beklenmedik bir bağlantıyı ortaya koyuyor.

DNA ORGANİZASYONUNUN TEMEL TAŞI: STAG3

STAG3, daha önce yalnızca mayoz bölünme sırasında görev yaptığı bilinen bir proteindi. Ancak yapılan araştırmalar, bu proteinin mitotik bölünme sırasında da aktif olduğunu ve sperm kök hücrelerinin DNA yapısını düzenleyerek doğru gelişimlerini sağladığını gösterdi. STAG3 eksikliği, farelerde sperm kök hücrelerinin olgunlaşmasını engelleyerek kısırlığa yol açtı.

KANSER HÜCRELERİNDE STAG3'ÜN ROLÜ

İnsanlarda yapılan incelemelerde, STAG3'ün bağışıklık sistemi hücrelerinden B hücrelerinde ve B hücreli lösemi gibi kanser türlerinde yüksek seviyelerde ifade edildiği bulundu. STAG3'ün engellenmesi, bu kanser hücrelerinin büyümesini laboratuvar ortamında yavaşlattı. Bu bulgu, STAG3'ün kanser tedavisinde potansiyel bir hedef olabileceğini düşündürüyor.

GELECEK PERSPEKTİFİ VE KLİNİK UYGULAMALAR

STAG3'ün sperm kök hücrelerindeki rolü, genetik düzenleme ve hücre bölünmesi süreçlerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, STAG3'ün kanser hücrelerindeki etkileri, yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanıyabilir. Bu keşif, hem kısırlık hem de kanser tedavisi alanlarında önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.