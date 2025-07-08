Kişisel bilgiler ve Türklük düşmanları!

Cumhuriyete düşmanlık gibi görünen kişilerin asıl sorunlarının Türklükle olduğu bir defa daha ortaya çıktı... Ben tabii kimsenin etnik kökenini veya belleğinde taşıdığı gizli dini, isim bazında anlatacak değilim. Genel bir tespitten söz ediyorum; cumhuriyete açıkça iftiralar atan kişilerin kapalı kapılara arkasında Türk kelimesini duyunca ifrit kesildiklerine dair anlatımlar var... Bu da gösteriyor ki, asıl sorunları rejim değil, Türklerden intikam almak... Üstelik bunu da Türklerin yönetimini tamamen ele geçirerek yapmaya çalışıyorlar.

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Sorunu, kendilerine vatandaşlık tanındığı halde etnik kökenini veya dinini kamufle eden, bunu da İslâm dinini istismar ederek, Müslümandan çok İslâmcı geçinenler büyütüyor.

Hani Hırant Dink, “kirli kan”dan söz ediyordu ya, asıl sorun, tehcirde gitmeyip kimliğini değiştirerek kalanlardan kaynaklanıyor. Hrant Dink, "kirli kan" derken bunları kastediyordu ve herkesi kendi kimliğini açıklamaya davet ediyordu.

Bu konuda Yaşar Canca'nın tespitlerini hatırlatayım:

"Hrant Dink, bir Ermenistan gezisinde oradaki muhataplarına 'Siz 1.5 milyon kişiden bahsediyorsunuz. Oysa ayni dönemde yaklaşık 500 bin Ermeni, din değiştirip Türk olmuştu. Bunları neden dikkate almıyorsunuz?' diye sordu. Muhatabı da 'Bu konunun gündeme gelmesi, davamıza zarar verir' cevabını verdi.

Dink, bir yazısında Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'in yetim Ermenilerden olduğunu ve bu konuda elinde belgelere ulaştığını yazdı ve kıyamet koptu. Dink, 'Elimde belgeler var' diyordu. Peki bu bilgiye ulaşan Dink, başka hangi bilgi ve belgelere ulaşmıştı. Acaba kim veya kimler toplumu aldatma açısından kendini hangi kimlikle saklı tutuyordu? Özellikle de din adamı kimliğiyle... Bana göre yukarıda açıklanan dönen Ermenilerle ilgili çalışmaları, Dink'i ölüme götürdü. Türk kimliği ile Türkiye için her türlü kötülüğü yapanlar ortaya çıkacaktı bu yüzden Dink'in öldürülmesine karar verdiler."

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Gerçekten de Türkiye’ye yapılan en büyük kötülükler, Müslüman kimliğiyle, milliyetçi kimliğiyle, sosyalist veya sosyal demokrat kimliği ile yapılıyor...

Kimliği saklanıp özel olarak yetiştirilen ve devletin önemli makamlarına getirildikten sonra asıl görevi tebliğ edilenlere istihbaratçılar "koza" veya "kuş yumurtası" diyor!

Türkiye yıllardır kozalar veya kuş yumurtaları tarafından yönlendiriliyor. Ülke ekonomisinin çökertilmesinin, emeklinin açlığa mahkûm edilmesinin ardında zannedildiği gibi beceriksizlik, iş bilmezlik yok... Aksine, dünyanın bütün düşünen adamlara bir araya gelse, ancak böyle çökertme formülleri geliştirebilirdi... Burada hedef alınan, Türk Milleti’nin direniş gücüdür. Çünkü hangi siyasi yöntemi uygulasalar, bunların Türk Milleti’ni çözemeyeceğini gördüler, uzun süredir bu sebeple, Türk Milleti’ni kendi vatanına hem bireysel hem de toplumsal olarak çaresiz bırakmaya çabalıyorlar. Halkı bu konuklarda bilgilendiren aydınlardan bu sebeple nefret ediyorlar. Bu yüzden, devlet erklerini kullanarak aydınları etkisiz hale getirmeye uğraşıyorlar. Yalnız bunu yaparken gerçekte kendilerinin ne kadar şeytani düşüncelerle hareket ettiklerini saklayamaz duruma düşüyorlar.

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Bir insanın kimliğini gizleyerek yaşaması, içinde bulunduğu topluma düşmanca hisler beslemesini getirir. Bu nefret içinde kaldıkça, bunalım yaşar. Klinik vaka haline gelmemek için zaman zaman nefretlerini kusar... İşte bugün gördüğümüz tablo budur...

Tabii, onları bu ruh hastalığından kurtarmak, bütün kayıtlara sahip plan devletin elindedir. Yoksa kişisel bilgileri araştırmak ve toplumun bilgisine sunmak artık suç olarak kabul ediliyor! Çünkü milleti, o kişisel bilgileri öğrenirse, Türklüğe oynanan bütün oyunlar açığa çıkacak; Türk Milleti biraz olsun huzura kavuşacak...