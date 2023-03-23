23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • KVKK'den siyasi partilerce seçimlerde işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru

KVKK'den siyasi partilerce seçimlerde işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde, seçimlerde siyasi partilerce işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru yayımladı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 13:28
Takip Et

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan siyasi partilerce seçimlerde işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru

KVKK'den siyasi partilerce seçimlerde işlenen kişisel verilere ilişkin duyuru
+
Aa
-

Kurumun internet sitesinden yayımlanan duyuruda, seçim faaliyetleri kapsamında muhtelif kişisel verilerin işlendiği belirtildi.

Siyasi partilerin, yürüttükleri faaliyetler nedeniyle işledikleri kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan "veri sorumluları"ndan olduğu vurgulanan duyuruda, siyasi partilerin, başta Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere ilgili kanunlar gereğince kuruluş, üyelik, seçimlerde aday belirleme faaliyetleri, yetkili organlarının seçimi ve bunların ilgili mercilere bildirimi gibi işlemler kapsamında kişisel verileri işledikleri ve bu verileri yine ilgili hükümler çerçevesinde aktarabildikleri kaydedildi.

Duyuruda, siyasi partilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen şartlara dayalı olarak kişisel veri işlemesi gerektiği vurgulandı.

İlgili kişilerin özel nitelikli kişisel verisi olan "siyasi düşünce"sine ilişkin verilerin, Kanun'un, "Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerin Kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi mümkündür" hükmü gereğince işlenebileceği aktarıldı.

Duyuruda, siyasi partilerin, "açık rıza" işleme şartına dayanarak da veri işleyebileceği, bu durumda rızanın, belli bir konuya ilişkin olarak, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile alınmış olması gerektiğinin altı çizildi.

Siyasi partilerin sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar göndermek amacıyla kişisel veri olan iletişim verisini işlemesinin sadece kendi üyeleri bakımından mümkün olduğu da kaydedildi.

Duyuruda, propaganda amacıyla vatandaşlara sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar gönderilemeyeceğinin Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da düzenlendiği hatırlatılarak bağımsız adayların vatandaşların kişisel verilerini bu amaçla işlememeleri gerektiği ifade edildi.

KVKK duyurusunda, seçim süreçlerinde kişisel veri işleme faaliyetlerinde bu hususlara uygun hareket edilmesi istendi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
2
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
3
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
4
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
5
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
6
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
7
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Ordu'da Roma dönemine ait 293 sikke bulundu
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Trabzon Şehir Tiyatrosu'nda bir 'Dilek Ağacı'
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿Spor Toto 1. Ligde 28. hafta maçlarına kritik atamalar. Hakemler açıklandı
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
﻿İngiltere ve Hollanda'da maçlara Ramazan düzenlemesi yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.