Kıskançlık cinayetinde kan donduran ifadeler

Olay sırasında evde bulunan ailenin en küçük çocuğu A.H.B.'nin ifadeleri ise salondakileri gözyaşına boğdu.

Cinayetin detayları

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 14 Mart gecesi, Zülküf Böçkün, eşi Kadriye ve kızı Asude Böçkün'ü bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Böçkün, Çat ilçesi girişinde polis tarafından yakalandı. 'Kadına ve üst soy veya alt soydan birine ya da eşe karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Böçkün, duruşmada ifade verdi.

Mahkeme ifadesi

Mahkemede, eşi Kadriye Böçkün'ün kendisini aldattığını düşündüğünü belirten Böçkün, "Eşim tanımadığım bir erkekle görüşüyordu. Bu kişinin kim olduğunu sordum, eşim 'siyasetçi olduğunu ve iş için görüştüğünü' söyledi. Olay günü eşimin telefonunun titreşimde olduğunu ve deprem olduğunu zannettim. Eşime bu kişinin neden aradığını sordum, o da 'sen bana güven' dedi. Sinirlenip bıçağı aldım ve eşimi birkaç kez bıçakladım. Kızım Asude gelip 'baba sen ne yaptın' diyerek bana bıçakla vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum, sanırım cinnet geçirdim" dedi.

Mahkeme başkanının, "Eşinin cep telefonunda toplam 109 bin 664 adet bulgu incelenmiş ve adı geçen C.Y. isimli kişiyle herhangi bir gönül ilişkisine dair bir şey bulunmamıştır" demesi üzerine Böçkün, "Oh çok şükür. Elhamdülillah. Onları öldürdüğüm için pişmanım ama elimden bir şey gelmez" dedi.

Yürek burkan ifadeler

Olay gecesi yaşananları anlatan ailenin en küçük çocuğu A.H.B. (13), "Ablam beni uyandırıp 'ölmek üzereyim' dedi. Yüzü, gözü kan içindeydi. Babam elinde bıçakla geldi ve ablamın sırtına iki kez daha vurdu. 'Namusumu temizledim' diye bağırarak odadan çıktı. Babam annemi ve bizi sürekli döverdi. Bu olay nedeniyle davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme kararı ve aile açıklaması

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların ifadelerini aldıktan sonra Zülküf Böçkün'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Adliye çıkışında basın açıklaması yapan Kadriye Böçkün'ün kardeşi Kadir Kaya, "İki canımızı kaybettik. Mahkeme tarafından 109 bin 664 bulgu incelendi ve gönül ilişkisi bulunmadı. Bu nedenle sevinçliyiz" dedi. Anne Fahriye Kaya ise "Cumhurbaşkanımızdan ricam bu tür insanları assınlar" dedi.