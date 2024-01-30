Kıskançlık yüzünden eşini boğarak öldürdü

Kaynak: İHA
Kıskançlık yüzünden eşini boğarak öldürdü
Bursa’da boşanma sürecinde olduğu eşini öldüren koca, mahkemeye sevk edildi. Şahıs verdiği ifadede, bunu kıskançlık sebebiyle yaptığını söyledi.

Olay, dün saat 05.00 civarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Turgay Kındaç (45) geçimsizlik yaşadığı iddia edilen eşi Seher Kındaç (42) ile tartışmaya başladı. Fabrika işçisi Turgay Kındaç tartışmanın büyümesi sonrası öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj yolladıktan sonra izini kaybettirdi.

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İhbar ile eve ulaşan sağlık ekipleri yerde hareketsiz vaziyette yatan Seher Kındaç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini saptadı. Şüpheli şahıs izini kaybettirirken, ekipler soruşturma açtı. 2 çocuk annesi kadının cenazesinin otopsi işlemlerinden sonra alınmasıyla Amasya Merzifon ilçesi Balgöze köyünde defnedildi.

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ŞEHİR MEYDANINDA GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için düğmeye bastı. Şüpheli Turgay Kındaç cinayetten bir gün sonra Şehir Meydanı’nda gözaltına alındı.

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"NEYLE BOĞDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Emniyette suçunu itiraf eden Turgay Kındaç boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyerek, “Eşim iş yerinde 2023 yılının son günü Metehan diye biriyle fotoğraf çektirdikten sonra sosyal medyada paylaştı. Olayın yaşandığı günü sabah yine tartışma çıktı ve eşimin başına merdane ile vurdum sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi.

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Şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye gönderildi.

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