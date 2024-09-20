Kışlık giysi fiyatlarını görünce gözleriniz dört açılacak. Sakın eskileri atmayın...

Ekonomik krizin hızla büyümesiyle enflasyonda zirvelere ulaştı. Yükselen enflasyonla beraber her kalem grubunda fiyatlar cep yakar hale geldi. Vatandaş alım gücünü her geçen gün daha da kaybetti.

Enflasyon karşısında eriyen maaşlar, ne temel gıdaya ne barınmaya ne giyime yetemedi… Henüz kış gelmeden, kışlık kıyafet fiyatlarının iki katına çıkması dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginer’in haberine göre, mont, kaban ve bot gibi ürünlerde ise fiyat artışlarının 3 katı bulduğu görüldü.

ZAMLARIN ŞAHI MARKALAR

Markadan markaya değişmekle beraber mont-kaban fiyatları 2 bin TL’den başlayıp 7 bin TL’ye çıkarken, kazakların 1.000 TL’den başlayıp 3 bin TL’ye ulaştı.

Kışlık; kadife veya kumaş pantolonların 1.500 TL’den başlayıp 4 bin TL’ye, gömleklerin 1.000 TL’den başlayıp 2 bin TL’ye, botların ise 2 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar yükselmesi dikkat çekti.

Tüketiciler ise zamlara tepki gösterdi. Birçok kişi sosyal medyada “bu kış giyinmek zor” paylaşımlarında bulunarak tepkisini ortaya koydu.

GİRDİ MALİYETLERİ DEĞİŞMEDİ

Fahiş fiyatlara rağmen bazı mağazalarda yoğunluk görülürken, bu alışverişin yazlık kıyafetler için olduğu aktarıldı.

Yaz başında 2 bin TL olan kumaş pantolonun 500 TL’ye kadar düşmesi sebebiyle alımın arttığı söylendi.

Mağaza yetkilileri “İnsanlar artık yazlık alışverişlerini yaz sonunda, kışlık alışverişlerini kış sonunda yapıyor. Çünkü yüzde 75’e varan indirimler oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücret, döviz ve akaryakıt gibi girdi maliyetlerinde ciddi artışlar olmamasına karşın fiyatların neden bu kadar yüksek olduğu sorusuna ise mağaza yetkilisi “Sezon başında tüm markalar fiyatları yüksekten açar, çeşitli kampanyalarla satış desteklenir” ifadelerini kullandı.

SEZON SONU DAHA CAZİP

Hazır giyim markalarının sezonda para kazandığını belirten yetkili “Enflasyonun bu kadar yüksek olmadığı dönemde sezonda markalar çok iyi para kazanıyordu. Tüketici modayı takip edip ‘ilk sezon ürünü’ giymek istiyordu. Bu sebeple satışlar gayet iyiydi. Ancak son yıllarda yaşanan hayat pahalılığı yüzünden insanlar sezon başı alışverişten vazgeçti. Çok kısıtlı bir kesim yeni sezon giyiniyor. Çoğu tüketici sezon sonu ve indirimleri takip ediyor” değerlendirmesinde bulundu.