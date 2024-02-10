Kışlık kıyafetleri ile dolaşan iki tilki arasındaki 3 farkı bulun. Sadece yüksek IQ’lu kişiler 11 saniyede görebiliyor

Kaynak: Haber Global
Kışlık kıyafetleri ile dolaşan iki tilki arasındaki 3 farkı bulun. Sadece yüksek IQ’lu kişiler 11 saniyede görebiliyor
Zeka oyunları, beyninizi geliştirmenize ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olan etkinliklerdir. İşte IQ’su yüksek olanların sadece 11 saniyede çözebileceği bir test daha. Kışlık kıyafetleri ile dolaşan iki tilki arasındaki 3 farkı bulmanız gerekiyor.

Zeka oyunları, beyninizi geliştirmenize ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olan etkinliklerdir. İşte IQ’su yüksek olanların sadece 11 saniyede çözebileceği bir test daha.

Sizi şaşırtacak yeni bir bulmaca ile karşınızdayız. Kışlık kıyafetleri ile gezinen tilkiyi anlatan bu iki resim arasında 3 fark bulunuyor.

Bunları görmek için 11 saniyeniz var. Sadece yüksek IQ’lu kişiler iki resim arasındaki 3 farkı 11 saniyede görebiliyor.

Bu iki resim arasındaki 3 farkı fark edebildiyseniz tebrikler. Bu sizin yüksek IQ’ya sahip olduğunuzu kanıtlıyor.

Eğer iki resim arasındaki farkları 11 saniyede göremediyseniz üzülmeyin. Sorunun doğru cevabı haberimizin sonunda sizi bekliyor. Öncelikle 3 farkın 2’si size hemen göze çarpabilir. Ama kalanı bulmak pek de kolay değil.

Zeka bulmacaları olarak adlandırılan fark bulma oyunlarında doğru cevaba ulaşmak için gözden kaçan detaylara dikkat etmelisiniz.

İlk görüşte fark edilmeyen detayları ayırt etmek için çok zeki olmak lazım. Tilkinin kuyruğundaki renk değişimine, kulağının yanındaki tüylerine ve yerdeki çalı parçalarına bakanlar 3 farkı kolayca buldular.

İŞTE SORUNUN CEVABI AŞAĞIDA:

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