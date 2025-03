Kış'tan İlkbahar'a girerken hastalıklardan koruyan 3 besin! Uzmanlardan öneriler

Mevsim geçişleri, vücudumuzun çeşitli zorluklarla karşılaştığı dönemler. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler, bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara karşı savunmasız hale getirebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BESLENMENİN ÖNEMİ

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Beslenme Uzmanı Dr. Frank Hu, mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini destekleyen besinlerin önemini şu şekilde açıkladı:

"Vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin besinler, vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Bu dönemde özellikle C vitamini, çinko ve probiyotikler gibi bileşenleri içeren besinlerin tüketimi önemli."

Mayo Clinic’ten Bağışıklık Sistemi Uzmanı Dr. Greg Poland ise şu görüşü paylaştı:

"Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini desteklemek için sağlıklı beslenmenin yanı sıra yeterli uyku ve düzenli egzersiz de büyük önem taşır. Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, hastalıklara karşı daha dirençli bir vücut oluşturur."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: BAĞIŞIKLIK DESTEKLEYİCİ BESİNLERİN ETKİLERİ

Journal of Nutrition'da yayımlanan bir araştırma, turunçgillerin (örneğin, portakal, mandalina ve limon) yüksek C vitamini içeriği sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruma sağladığını ortaya koydu. C vitamini, bağışıklık hücrelerinin işlevini destekler ve enfeksiyonlarla mücadelede önemli bir rol oynar.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, yoğurt ve kefir gibi probiyotik açısından zengin besinlerin bağırsak florasını dengeleyerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermekte.

Probiyotikler, vücudun zararlı bakterilerle savaşmasını ve enfeksiyon riskini azaltmasını sağlar.

Clinical Nutrition'da yayımlanan bir başka araştırma, çinko içeren besinlerin (örneğin, kabak çekirdeği ve nohut) bağışıklık hücrelerinin üretimini artırdığını ve enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını belirtmekte. Çinko, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için hayati bir mineral.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE TÜKETİLMESİ GEREKEN 3 BESİN

1. Portakal ve Mandalina:

Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

Portakal, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır.

2. Yoğurt ve Kefir:

Probiyotikler açısından zengin olan bu besinler, bağırsak florasını dengeleyerek bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyon riskini azaltır.

Probiyotikler, bağırsaktaki sağlıklı bakterilerin çoğalmasını teşvik eder ve bağışıklık tepkisini güçlendirir.

3. Kabak Çekirdeği ve Nohut:

Çinko bakımından zengin olan bu besinler, bağışıklık hücrelerinin üretimini artırır ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Çinko, bağışıklık hücrelerinin işlevini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlar.

SAĞLIKLI BİR MEVSİM GEÇİŞİ İÇİN BU BESİNLERİ TÜKETİN

Mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminizi desteklemek ve hastalıklardan korunmak için bu besinleri diyetinize ekleyebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz ve yeterli uyku da büyük önem taşır. Uzmanların önerilerine uyarak, vücudunuzu mevsim değişikliklerine karşı daha dirençli hale getirebilirsiniz.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

