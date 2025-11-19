Dünya Kupası'nın kıtalar arası play-off maçlarının nerede yapılacağı duyuruldu. FIFA tarafından yapılan açıklamada, 6 ülkenin katılacağı turnuva Meksika'nın Guadalajara ve Kanada'nın Monterrey kentlerinde düzenlenecek. Play-off maçları, 23-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

Irak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika, Surinam, Bolivya ve Yeni Kaledonya, kıtalar arası play-off müsabakalarına çıkacak. Turnuva sonunda iki ülke, Dünya Kupası bileti alacak. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.