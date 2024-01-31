Kıvanç Tatlıtuğ son noktayı koydu

Ekranların yakışıklı yüzü Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi ile beraber oğlunun eğitimi için Türkiye’den ayrılıp Londra’ya taşınacakları iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

İddialar sonrasında birkaç gün sessiz kalan Tatlıtuğ, hakkında ortaya atılan iddialara son verecek açıklamayı bugün sosyal medya hesabından yaptı.

Ülkeden kaçıyorlar, Londra’ya taşınıyorlar haberlerinin doğru olmadığını ifade eden Tatlıtuğ, ortaya atılan bu iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Tatlıtuğ’un iddialara cevap niteliğindeki açıklaması şu şekilde:

“Kaçıyorlar ülkeden, çocuklarının eğitimi için Londra’ya taşınıyorlar' haberi doğru değildir. Hayır taşınmıyoruz. Film, dizi, reklam projelerim burada ve ben burada çalışmaya devam ediyorum. Ayrıca oğlum daha 21 aylık. Bu haberlere itibar etmeyin. Sevgiler."