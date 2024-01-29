Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni...

Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni...
Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oğulları Kurt Efe’nin eğitimini Londra’da sürdürme kararı aldılar.
1/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 1

İki yıl önce evlenen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınacaklar.

2/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 2

2022’de doğan Kurt Efe’nin eğitimine büyük önem veren çift, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin benzer bir yol izlemesinden ilham aldı.

3/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 3

İstanbul’daki işlerine devam ederken, çift, Kurt Efe ile birlikte yılın çoğunu Londra’da geçirmeyi planlıyor.

4/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 4

Geçen hafta Başak Dizer, iş ortağı ve yakın dostu Deniz Marşan ile Londra’ya ev almak için gitti. Bildiğim kadarıyla, Kıvanç Tatlıtuğ’un şu anki dizisi bittiğinde, aile Londra’ya taşınacak.

5/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 5

Fakat Tatlıtuğ çifti, İstanbul’u tamamen terk etmeyecek. İstanbul’daki evlerini ve düzenlerini koruyacaklarını belirten çift, yakında okul öncesi eğitime başlayacak olan Kurt Efe’nin eğitimine Londra’da başlamasını istiyorlar.

6/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 6

Başka ünlü isimlerde, çeşitli nedenlerle Londra’ya taşınmayı tercih etmişlerdi. Bazıları çocuklarının eğitimi için, bazıları ise kariyer fırsatları için bu kararı almışlardı.

7/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 7

İşte o isimler;

Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu da Londra’ya taşınma kararı aldılar. Ozan Çolakoğlu, İstanbul’daki stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı ve çift tamamen Londra’ya taşınmayı planladı.

8/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 8

Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, oğulları Burak’ın Londra’da okul kazanmasının ardından Londra’ya taşındılar.

9/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 9

Sanatçı Zerrin Tekindor, Londra’dan ev aldı.

10/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 10

Hülya Avşar ve Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çiftinin de Notting Hill bölgesinde evi bulunuyor.

11/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 11

Seda Sayan, Paris Hilton’un oturduğu Kingston bölgesinde.

12/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 12

Ezhel, yaklaşık 1 yıldır Almanya’nın Berlin şehrinde yaşıyor.

13/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 13

Oyuncu Serel Yereli de uzun zamandır Londra’da yaşıyor.

14/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 14

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, Türk oyuncu ve eski mankendir.

15/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 15

27 Ekim 1983’te Adana’da doğdu. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Ancak popülerliğini 2005’te başlayan oyunculuk kariyeriyle pekiştirmiştir.

16/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 16

Tatlıtuğ, basketbol oynadığı dönemde, etrafındaki insanların vücuduna yaptığı iltifatlar manken olması fikrine ısındırmıştır.

17/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 17

İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Yılında Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu.

18/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 18

Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.

19/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 19

Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Daha sonra Menekşe ile Halil ve Amerikalılar Karadenizde 2 gibi yapımlarda yer aldı.

20/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 20

Kariyerindeki en büyük adım ise 2008’de Beren Saat ‘le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu.

21/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 21

2010’da kısa bir süre Ezel dizisinde oynadı . Son olarak ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştı.

22/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 22
23/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 23
24/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 24
25/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 25
26/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 26
27/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 27
28/28
Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni... 28
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız
Yakın tarihte yasaklanmış şarkılar. Gerekçelerini okuyunca çok şaşıracaksınız
Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı
Genç yıldız iğrenç sahneyi anlattı
Hande Sarıoğlu son tarzı ile hayranlarını mest etti
Hande Sarıoğlu son tarzı ile hayranlarını mest etti
Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı. Görenler tanıyamadı
Kısmetse Olur yarışmacısı son haliyle şaşırttı. Görenler tanıyamadı
İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı
İnci Taneleri yayından kaldırılıyor mu? Pavyon sahnesi kriz yarattı
Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı
Somer Şef yarışmada sinir olduğu 2 yarışmacıyı açıkladı