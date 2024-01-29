Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Türkiye’den ayrılıyor! İşte nedeni...

İki yıl önce evlenen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe’nin eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınacaklar.
2022’de doğan Kurt Efe’nin eğitimine büyük önem veren çift, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin benzer bir yol izlemesinden ilham aldı.
İstanbul’daki işlerine devam ederken, çift, Kurt Efe ile birlikte yılın çoğunu Londra’da geçirmeyi planlıyor.
Geçen hafta Başak Dizer, iş ortağı ve yakın dostu Deniz Marşan ile Londra’ya ev almak için gitti. Bildiğim kadarıyla, Kıvanç Tatlıtuğ’un şu anki dizisi bittiğinde, aile Londra’ya taşınacak.
Fakat Tatlıtuğ çifti, İstanbul’u tamamen terk etmeyecek. İstanbul’daki evlerini ve düzenlerini koruyacaklarını belirten çift, yakında okul öncesi eğitime başlayacak olan Kurt Efe’nin eğitimine Londra’da başlamasını istiyorlar.
Başka ünlü isimlerde, çeşitli nedenlerle Londra’ya taşınmayı tercih etmişlerdi. Bazıları çocuklarının eğitimi için, bazıları ise kariyer fırsatları için bu kararı almışlardı.
İşte o isimler;
Ünlü şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu da Londra’ya taşınma kararı aldılar. Ozan Çolakoğlu, İstanbul’daki stüdyosundaki tüm ekipmanlarını sattı ve çift tamamen Londra’ya taşınmayı planladı.
Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber, oğulları Burak’ın Londra’da okul kazanmasının ardından Londra’ya taşındılar.
Sanatçı Zerrin Tekindor, Londra’dan ev aldı.
Hülya Avşar ve Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer çiftinin de Notting Hill bölgesinde evi bulunuyor.
Seda Sayan, Paris Hilton’un oturduğu Kingston bölgesinde.
Ezhel, yaklaşık 1 yıldır Almanya’nın Berlin şehrinde yaşıyor.
Oyuncu Serel Yereli de uzun zamandır Londra’da yaşıyor.
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?
Kıvanç Tatlıtuğ, Türk oyuncu ve eski mankendir.
27 Ekim 1983’te Adana’da doğdu. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. Ancak popülerliğini 2005’te başlayan oyunculuk kariyeriyle pekiştirmiştir.
Tatlıtuğ, basketbol oynadığı dönemde, etrafındaki insanların vücuduna yaptığı iltifatlar manken olması fikrine ısındırmıştır.
İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Yılında Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu.
Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu.
Oyunculuğa ilk adımını 2005 yılında, Gümüş dizisiyle attı. Daha sonra Menekşe ile Halil ve Amerikalılar Karadenizde 2 gibi yapımlarda yer aldı.
Kariyerindeki en büyük adım ise 2008’de Beren Saat ‘le başrolünü paylaştığı, Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül Haznedar karakteri oldu.
2010’da kısa bir süre Ezel dizisinde oynadı . Son olarak ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştı.