Kivi reçeli neye iyi geliyor

İçeriğinde yüksek miktarda C vitamini barındıran kivi bu sayede güçlü bir antioksidan. Peki ya reçeli ne işe yarıyor? İşte yanıtı...

Erhan Songür KAYNAK: Haber Merkezi
Kivi reçeli neye iyi geliyor

Kahvaltılarda bu vitamin deposundan faydalanmanın en basit yolu reçel yapmaktan geçiyor. Peki, kahvaltılık kivi reçeli nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Tropik meyveler arasında en popüler olanı kivi kış aylarında sıklıkla tüketilir. C vitamini deposu olan kivi, bağışıklık sistemini hastalıklara karşı güçlendirir. Vücudun yenilenmesini sağlayan C vitaminli kividen yapılan reçelle kahvaltıda bu faydaları elde edebilirsiniz.

Ülkemizde Karadeniz bölgesinde en lezzetlisi yetiştirilen kivi, sindirim dostu bir meyvedir. Özellikle kış aylarında tüketilmesinin nedeni ise antibiyotik yerine geçen faydaları sayesindedir.

YAPILIŞI

Kivilerin kabuklarını soyduktan sonra dilimlere ayırıp tencereye koyun.

Üzerine karanfil ve şekeri koyup bir su bardağı kadar su ilave edin.

Akabinde bir gece böyle bekletin.

Ertesi gün limonun kabuklarını içine rendeleyip suyunu sıkın.

20 dakika beklettikten sonra kaynatın.

Akabinde 15 dakika sonra ocaktan alıp blendırdan geçirin.

Kivi reçelinizi temiz cam bir kavanoza koyun.

MALZEMELERİ

4 adet en sert kivi

Bir çay bardağı kadar toz şeker

2 adet karanfil

Yarım adet limon

Çay kaşığı ucu kadar tereyağı

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