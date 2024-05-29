Kıyafeti yüzünden topa tutulan Hadise ezan sesini duyunca konsere ara verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kıyafeti yüzünden topa tutulan Hadise ezan sesini duyunca konsere ara verdi

Konserinde giydiği kıyafet yüzünden eleştirilen Hadise, konserde ezan sesini duyunca şarkılarına ara verdi.

Son dönemlerde konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle sık sık tepki çeken Hadise, konserlerine ise hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak İstanbul Beşiktaş’ta hayranlarıyla buluşan 38 yaşındaki ünlü şarkıcının sahnede mayo giyip 10. Yıl Marşı’nı seslendirmesi şarkıcının tepki görmesine neden oldu.

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Hadise’nin 10. Yıl Marşı’nı söylerken mayo giymesi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından saygısızlık olarak nitelendirildi.

Ünlü şarkıcıya eleştiriler yağarken Hadise’nin bir hayranı tarafından yapılan paylaşım ise dikkat çekti. Hadise’nin bir hayranı sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Hadise’nin ezan sesini duyunca konserine ara verdiği anları paylaştı.

Yayınlanan videoda şarkısını bitiren Hadise ezan sesini duyunca “Arkadaşlar, ezan için bir kenara çekiliyorum. Birazdan tekrar yanınızdayım.” diyerek şarkı söylemek için ezanın bitmesini bekledi.

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