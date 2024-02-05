Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 personel alınacak

Düzenleme: Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 personel alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 12 personel istihdam edecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz trafik operatörü olarak çalışacak 12 daimi işçi alacak.

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İşe alınacak personel İstanbul’daki görev yerlerinde çalışacak.

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İlana başvurmak isteyenler 9 Şubat tarihine kadar Türkiye İş Kurumu’nun web sitesinden başvurabilirler.

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İlanın detayları için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi ziyaret edilebilir.

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Bu ilan, Kasım 2023’te KPSS puanıyla yapılan 15 kişilik ilana yeterli başvuru olmadığı için yeniden yayımlanmıştı. Bu sefer KPSS puanı gerekmiyor.

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KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İŞ YAPAR?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizcilik sektörüne ve denizcilere hizmet veren bir kurumdur. Kurumun başlıca faaliyet alanları şunlardır:

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Gemi kurtarma ve tahlisiye (can kurtarma) hizmetleri

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Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri otoritesi olarak gemi trafiğini yönetme ve denetleme

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Fenerler otoritesi olarak seyir yardımcılarının bakımı, işletimi ve denetimi

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Deniz haberleşmesi, denizcilik güvenliği ve deniz kirliliği ile mücadele

Denizcilik eğitimi, sınav ve belgelendirme hizmetleri

Denizcilik istatistikleri ve raporları

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