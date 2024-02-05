Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 personel alınacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz trafik operatörü olarak çalışacak 12 daimi işçi alacak.

İşe alınacak personel İstanbul’daki görev yerlerinde çalışacak.

İlana başvurmak isteyenler 9 Şubat tarihine kadar Türkiye İş Kurumu’nun web sitesinden başvurabilirler.

İlanın detayları için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi ziyaret edilebilir.

Bu ilan, Kasım 2023’te KPSS puanıyla yapılan 15 kişilik ilana yeterli başvuru olmadığı için yeniden yayımlanmıştı. Bu sefer KPSS puanı gerekmiyor.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İŞ YAPAR?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizcilik sektörüne ve denizcilere hizmet veren bir kurumdur. Kurumun başlıca faaliyet alanları şunlardır:

Gemi kurtarma ve tahlisiye (can kurtarma) hizmetleri

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri otoritesi olarak gemi trafiğini yönetme ve denetleme

Fenerler otoritesi olarak seyir yardımcılarının bakımı, işletimi ve denetimi

Deniz haberleşmesi, denizcilik güvenliği ve deniz kirliliği ile mücadele

Denizcilik eğitimi, sınav ve belgelendirme hizmetleri

Denizcilik istatistikleri ve raporları