Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine 11 bin 455 personel alımı yapacağını açıkladı. GSB personel alımını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman? GSB personel alımı başvuruları ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 11 bin 455 personel alımı yapacak. GSB personel alımı ile ilgili müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklama ile duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması Bakan Osman Aşkın Bak’tan geldi. Toplamda 11 bin 455 kişilik personel alımı içerisinde büro personeli, destek personeli, güvenlik ve psikolog olacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: ‘’11 bin 455 yeni yol arkadaşımızla Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize güç katmaya hazırlanıyoruz! Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.’’

Bu kapsamda Resmi Gazete’te ve kurumun internet sayfası alım ilanı yayınlandıktan sonra başvuru tarihleri de ortaya çıkacak. Kısa süre içerisinde başvurulara ilişkin ilanın yayınlanmasının ardından tarihlerin de netleşmesi bekleniyor.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları henüz ilanın yayınlanmaması nedeniyle netlik kazanmadı ancak aynı şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alım ilanının açıklanmasının ardından adaylarda aranan şartlar ortaya çıkmış olacak. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri için GSB’nin resmi internet adresi ve duyurular sayfası takip edilebilir.