Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Fahrettin T. (22), kız arkadaşı Sedef Ç. (24) ile konuşmak üzere 34 DZU 083 plakalı aracıyla Veliköy OSB Lisesi'nin arkasındaki gölet kenarına geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fahrettin T., yanında taşıdığı ruhsatsız silahla Sedef Ç.'yi vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Sabah saatlerinde bölgeden geçen işçiler, park halindeki araçta iki kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fahrettin T. ve Sedef Ç.'nin hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde jandarma kriminal ekipleri tarafından detaylı inceleme yapıldı. Fahrettin T.'nin elinde bulunan silah ve olay yerindeki delillere el konuldu. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.