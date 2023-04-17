Kız arkadaşları ölüm de ayıramadı

Afyonkarahisar’da ehliyetsiz olarak kullandığı otomobilin direğe çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki sürücü Şevval A. ile arkadaşı Meryem Y., toprağa verildi.

Kız arkadaşları ölüm de ayıramadı

İHA'nın haberine göre, kaza Bayat ilçe merkezi yakının meydana geldi. 16 yüaşındaki Şevval A. kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Genç kız, Zübeyde Hanım Caddesi beton elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerin polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler sürücü Şevval A., olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan arkadaşı Meryem Y.’yi (16) ise ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Ancak Meryem Y.’de sevk edildiği Bayat Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden iki arkadaş için Bayat ilçe merkezindeki Çarşı Cami’nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından arkadaşlar birlikte toprağa verildi.

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