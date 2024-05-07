Şanlıurfa’da terör örgütü PKK propagandası yapanlara gözaltı

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK adına propaganda yapan kişilere karşı gerçekleştirilen bir operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, şehirde izinsiz gerçekleştirilen bir yürüyüş sırasında PKK propagandası yapan kişileri tespit etmek için bir operasyon düzenledi.
Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.