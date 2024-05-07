Aykut Kocaman ortaya çıktı bomba patladı

Kaynak: Haber Merkezi
Aykut Kocaman ortaya çıktı bomba patladı
Konyaspor-Fenerbahçe maçında sürpriz bir isimde tribünlerde yer aldı.

Trenyol Süper Lig’in 35. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçta taraflar 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’nin şampiyonluk ihtimali giderek zorlaştı.

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Maçta son düdüğün çalmasının ardından sarı-lacivertliler büyük bir üzüntü yaşarken flaş bir detay ortaya çıktı.

Kariyerinde hem Fenerbahçe hem de Konyaspor’u çalıştıran teknik direktör Aykut Kocaman karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Fenerbahçe’de başkanlık seçiminin yaklaşması ile adı her geçen gün daha fazla gündeme gelen Aykut Kocaman’ın Aziz Yıldırım’ın aday olmaya karar vermesi halinde yanında görev alması bekleniyor.

Sosyal medyada Aykut Kocaman hakkında pek çok gönderi paylaşılırken kullanıcılar deneyimli teknik adamın geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

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