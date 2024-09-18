Kız kardeşleri ölüme götüren fotoğraf. 3 saat işkence gördüler

Düzenleme: Kaynak: Haber 3
Kız kardeşleri ölüme götüren fotoğraf. 3 saat işkence gördüler

Brezilya'da iki kız kardeş, çetelerin amansız savaşı arasında kurban gitti. Rayane Alves (25) ve ablası Rithiele Alves (28), bir aile fotoğrafında verdikleri pozun rakip bir çeteye ait işarete benzetilmesi nedeniyle acımasız bir şekilde katledildi.

Cumartesi günü bir festivalden dönerken, kardeşleri ve iki erkekle birlikte kaçırılan kızlar, Brezilya'nın en tehlikeli çetelerinden biri olan "Comando Vermelho" tarafından işkenceye maruz kaldı.

Çete, kız kardeşlerin sosyal medyada yer alan bir fotoğrafta, rakip "Primeiro Comando da Capital" çetesinin el işaretini yaptığını sanarak ölüm emri verdi.

Polis raporlarına göre, kaçırılan kızlar 3 saat süren işkencelere dayanmak zorunda kaldı. Bıçak darbeleriyle vücutlarına zarar verilen, saçları ve parmakları kesilen kızlar, maalesef kurtarılamadı.

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Erkek kardeşleri ise yaralı olarak olaydan kaçmayı başararak polise haber verdi. Polis baskınında iki kız kardeş, bir evin odasında ölü bulundu.

Yetkililer, kızların herhangi bir suç örgütüyle bağlantısı olmadığını belirtti. Yanlış bir anlaşılma sonucu kurban edilen Rayane ve Rithiele Alves'in ölümünden sorumlu olan çete üyeleri hâlâ aranıyor.

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Bu trajik olay, Brezilya'daki çeteler arası savaşın ne kadar acımasız ve kontrolsüz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sıradan insanların hayatı, çetelerin şiddetli çatışmaları arasında heba olmaya devam ediyor.

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