Kız meselesi kavgaya döndü

Kaynak: İHA
Kız meselesi kavgaya döndü

Çorum’da iki grup arasında kız meselesinden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Buharaevler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiler kapsamında kız meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan S.D. (16), B.D. (16) ve A.D. (17) ile G.T. (28), G.T. (19) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar üzerlerinde bulundurduğu bıçaklarla bir birlerini yaraladı. Yaralı 5 kişi kendi imkanları ile gittikleri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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