Kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsı bıçakladı

Kaynak: İHA
Kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsı bıçakladı
Denizli’de kız meselesi yüzünden tartıştığı şahsın çalıştığı atölyeye giden, husumetlisini bıçakla ağır yaraladı.

Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre M.T, ile R. G. arasında kız meselesinden dolayı tartışma çıktı. Aralarında husumet meydan gelen M.T, R.G.’in çalıştığı tekstil atölyesine bir arkadaşıyla birlikte giderek ikinci katta çalışan R.G. ile M.T, arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, yanında getirdiği bıçakla R.G.’in vücudunun farklı yerlerinden yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi sağlık keipleri tarafından olay yerinde yapılan R.G., daha sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. R.G.’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.T, ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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