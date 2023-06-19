Kızamık nedir? Kızamık vakaları neden artıyor?

Kızamığa bağlı ölüm haberlerinin duyulmasıyla birlikte bir panik yaşanırken hastalığın neden arttığı da tartışma konusu oldu. Peki, kızamık nedir? Kızamık vakaları neden artıyor?

Kızamık nedir? Kızamık vakaları neden artıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde medyada yer alan 'çocuklarda kızamık hastalığına bağlı ölüm' iddialarına yönelik açıklama yaptı. Peki, kızamık nedir? Kızamık vakaları neden artıyor?

KIZAMIK VAKALARI NEDEN ARTIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde medyada yer alan 'çocuklarda kızamık hastalığına bağlı ölüm' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında artış olduğunu belirten Koca, "Vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz." dedi.

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık virüsü ile meydana gelen akut, döküntülü bir enfeksiyon hastalığıdır. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur. Virüsün kuluçka dönemi 10-14 gündür. Şikayetler başlamadan önceki iki gün ile döküntü başladıktan sonraki dört gün en bulaşıcı dönemdir. Bir kez geçirildiğinde hayat boyu bağışıklık bırakır.

KIZAMIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

1-3. günler arası: Hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur.

4-8. günler arası: Yüksek ateş (39o -40oC), karakteristik döküntü. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir.

Göz konjunktivası iltihabı (konjunktivit) görülebilir. Gözler ışığa karşı hassaslaşır.

İlgili Haberler
Bakan Koca’dan kızamık açıklaması
Öne Çıkanlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards Yazarlar
Rant gücüyle mafyalaşmış Paw Guards
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti Siyaset
DEVA Partisi'nde Babacan’a en yakın isim istifa etti
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi Güncel
Azerbaycan’da deprem. Van’da da hissedildi
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek Spor
Arda için kader günü. Fenerbahçe yönetimi ailesiyle görüşecek
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp’a canlı destek özelliği geliyor. Devrim gibi özellik
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı Magazin
Ebru Şallı emekli olunca bakın ilk ne yaptı
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü Güncel
Ankara'yı sağanak vurdu. Yollar göle döndü