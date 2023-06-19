Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde medyada yer alan 'çocuklarda kızamık hastalığına bağlı ölüm' iddialarına yönelik açıklama yaptı. Peki, kızamık nedir? Kızamık vakaları neden artıyor?

KIZAMIK VAKALARI NEDEN ARTIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde medyada yer alan 'çocuklarda kızamık hastalığına bağlı ölüm' iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında artış olduğunu belirten Koca, "Vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz." dedi.

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık virüsü ile meydana gelen akut, döküntülü bir enfeksiyon hastalığıdır. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur. Virüsün kuluçka dönemi 10-14 gündür. Şikayetler başlamadan önceki iki gün ile döküntü başladıktan sonraki dört gün en bulaşıcı dönemdir. Bir kez geçirildiğinde hayat boyu bağışıklık bırakır.

KIZAMIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

1-3. günler arası: Hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık. Üst azı dişlerinin yanındaki dişetlerinde ve yanak içinde beliren, küçük beyaz noktalar (Koplik lekeleri) kızamık için tanı koydurucudur.

4-8. günler arası: Yüksek ateş (39o -40oC), karakteristik döküntü. Döküntü, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara yayılır. Bir süre sonra aynı sırayı izleyerek solar ve yerinde geçici bir renk değişikliği bırakabilir.

Göz konjunktivası iltihabı (konjunktivit) görülebilir. Gözler ışığa karşı hassaslaşır.