Kızıl akbaba tedavi altında

Kaynak: İHA
Kızıl akbaba tedavi altında
Iğdır'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba bakımının yapılması için tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde, nesli tehlike altında olan doğanın temizlik görevlileri olarak bilinen akbaba türüne rastlandı. Duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan Kızıl Akbaba, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) personelleri tarafından teslim alındı. Kızıl Akbaba'nın bakım ve tedavisinin yapılabilmesi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderilmek üzere Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personellerine teslim edildi. Kızıl Akbaba, bakımı ve tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğal yaşam alanına salınacak.

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