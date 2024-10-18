Kızıl Geyik köyde görüldü

Kaynak: DHA
Kızıl Geyik köyde görüldü

Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyiklerden biri, Salda köyü içerisinde görüldü.

Burdur Salda Gölü çevresine bırakılan nesli tehlike altındaki kızıl geyiklerden biri Salda köyünde cep telefonuyla kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana bırakılan kızıl geyiklerden biri, Salda köyü içerisinde görüldü. Muhtar Osman İlhan görüntülerini çektiği geyiği sosyal medya hesabından paylaştı. Kızıl geyik bir süre sonra gözden kayboldu.

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