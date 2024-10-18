İnebolu’da sel felaketi: İş makineleri sular altında

İnebolu’da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Sökü Göleti inşaatı ani su baskınına uğradı. Dağlardan gelen sel suları, inşaat halindeki göleti hızla doldurdu. İş makinelerinin operatörleri, şantiyedeki diğer işçiler tarafından kurtarıldı. DSİ Kastamonu 23. Bölge Müdürlüğü ekipleri, göletin duvarında çatlak oluştuğu iddiasıyla inşaat sahasını inceledi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

İnebolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "DSİ yetkililerince, Sökü Göleti'nde inceleme yapılmış olup göletin duvarında herhangi bir çatlama ve benzeri bir riskin oluşmadığı, hayati tehlike arz edecek durum olmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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