Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızıl Goncalar’a dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

KIZIL GONCALAR 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar’ın ilk bölümü 18 Aralık Pazartesi yayınlandı.

FOX TV’de Pazartesi akşamları yayınlanan Kızıl Goncalar’ın 4. bölümü 29 Ocak Pazartesi yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

"Kızıl Goncalar," seküler bir psikiyatrist olan Levent (Özcan Deniz) ile "Faniler" adlı bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini anlatan bir hikayeye odaklanıyor.

Dizide, Levent ve Meryem'in yaşamları, farklı dünyalara ait olmalarına rağmen, ebeveynlerin evlatları söz konusu olduğunda anneliğin ve babalığın birleştirici gücünün vurgulandığı bir temayla birleşir. İki karakter arasında fikir çatışmaları yaşanırken, çocuklarıyla olan bağları her iki dünyada da nasıl yankı buluyor, izleyiciye bu etkileşimin içsel derinlikleri sunuluyor.

"Kızıl Goncalar," aile bağları, farklı dünya görüşleri arasındaki çatışmaları ve evlatlar üzerinden anneliğin, babalığın gücünü ele alarak izleyiciye düşündürmeyi amaçlayan bir hikaye sunmaktadır. Karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler ve yaşamları bir araya getiren bu dizi, duygusal bir yolculuğa davet ederken aynı zamanda toplumsal ve insanî konuları da işlemektedir.