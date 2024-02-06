Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu’nun kadrosunda yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölüm fragmanı dizi severlerle paylaşıldı. Peki, Kızıl Goncalar 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

KIZIL GONCALAR 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar’ın ilk bölümü 18 Aralık Pazartesi yayınlandı.

FOX TV’de Pazartesi akşamları yayınlanan Kızıl Goncalar’ın 6. bölümü 12 Şubat Pazartesi yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

"Kızıl Goncalar," seküler bir psikiyatrist olan Levent (Özcan Deniz) ile "Faniler" adlı bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) yaşamlarının kesişen kaderini anlatan etkileyici bir dizi olarak öne çıkıyor.

Levent ve Meryem, farklı dünyalardan gelmelerine rağmen, aile bağları, anneliğin ve babalığın birleştirici gücü etrafında buluşurlar. Dizide, karakterler arasında yaşanan fikir çatışmaları ve zıtlıklar, özellikle çocuklarıyla olan bağları üzerinden izleyiciye derin bir portre sunar. Aile ilişkileri, farklı dünya görüşleri arasındaki çatışmaları işlerken, izleyicilere içsel derinlikler ve düşündürücü bir hikaye sunmayı hedefler.

"Kızıl Goncalar," aynı zamanda toplumsal ve insanî konuları da ele alarak, karakterlerin karmaşık ilişkileriyle birlikte izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarır. Anneliğin, babalığın gücü ve aile bağlarının önemi, dizinin temelini oluşturan temalar arasında yer alır.