Kızıl Goncalar yeni sezonuyla fırtınalar estirdi! Meryem'in 'Cumhuriyet' savunması geceye damga vurdu!

Aldığı RTÜK cezalarla gündem olan Kızıl Goncalar’ın yeni sezonu başladı. Dizide kendisine iftira atılan Meryem hapse düştü.

Meryem’in hapishanede koğuş arkadaşına karşı cumhuriyet ve kadın haklarını savunduğu sahnede verdiği ders sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

“Cumhuriyet olmasa kadın başına işlediğin o haltı işleyebilir misin?” Çok özledim Meryem.

"Meryem bir an bu kadını nasıl korur diye tepki gösterecektim ki verdiği sosyal mesajla aslında ne kadar güzel bir şey yaptı. Özgü Namal."

"Meryem reis yargı dağıtıyor."