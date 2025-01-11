Kızıl Goncalar'daki olay sahne kaldırıldı! Yapım şirketi açıklama yaptı

Yayınlandığı her bölümle büyük ses getiren dizi Kızıl Goncala son olarak 'türban' sahnesiyle çok konuşuldu.

Yapım şirketi, sahnenin yanlış anlaşıldığını ifade ederek fragmanın kaldırıldığını açıkladı.

Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi son fragman ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Yayınlanan fragmanda dergahta düzenin değiştirilmesinin ardından kadınlar evlerine kapatılıyor ve Sadi Hüdayi karakteri "Kadınlarınızı evlerinizde tutacaksınız" emri verince Birgül karakterinin buna isyan ettiği görülüyordu. Karar sonrasında Birgül, "Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek başörtüsünü çıkartıyordu.

Kızıl Goncalar'ın gündem olan bu fragmanında Birgül'ün türbanını çıkarıp ateşe attığı şeklinde yorumlanması ses getirdi. Tepki çeken bu fragman yayından kaldırıldı ve dizinin yapımcısı Faruk Turgut, sahneyle ilgili yanlış bir algının oluştuğunu belirterek şöyle bir açıklama yaptı.

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"Son iki gündür sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, Kızıl Goncalar dizimizin 34. bölüm fragmanında yer alan bir sahneyle ilgili yanlış bir algının oluştuğunu üzülerek görmekteyiz.

Söz konusu sahnede, oyuncunun başındaki türbanını çıkararak ateşe attığı yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Ateşe atma planı olmadığı halde ateşe atılmış gibi yorumların yapılması maalesef yanlış anlaşılmalara fırsat vermiştir. Bölümde türbanın ateşe atılması söz konusu değildir.

33 bölüm boyunca gösterdiğimiz hassasiyet ve saygının, dizi tamamlanana kadar aynı şekilde devam edeceğini vurgulamak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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