Kızılay Uşak'ın Banaz ilçesinde protesto edildi

HÜSEYİN DEMİR - UŞAK / YENİÇAĞ

Uşak'ın Banaz İlçesinde Kızılay protesto edildi. Banaz Kültür Park'ta bir açıklama yapan CHP’li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kürşat Kacargil, "Kızılay beceriksiz liyakatsiz vurdumduymaz." dedi.

Kızılay'ın Endenozya, Malezya, Ukrayna, Suriye'de kurduğu çadır ve konteyner kentleri anımsatan Kacargil, şu ifadeleri kullandı:

"Kızılay'ın beceriksizliğini, önceki yıllarda afetlerde halkına merhem olan bu kurumun içini çürüten siyasi anlayışı, liyakatsizliği, vatandaşlarının bağışlarını çar çur eden vurdumduymazlığını protesto ettik. Kaç kişi olduğumuzun önemi yok.

Yanlışın, yandaşın, haksızlıkların,milletin sırtından saltanat sürenlerin karşısındayız.

Endonezya, Malezya, Ukrayna, Suriye de çadır kent konteyner kent, Sahra hastaneleri kuran Kızılay kendi milletine çare olmamıştır. Bu çarpık zihniyeti yatanları protesto ediyoruz "