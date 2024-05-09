Kaza yapan motokurye hayatını kaybetti

Kazada, motokurye Mustafa Uğur'un başı yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak hayatını kaybettiği bildirildi.

Olayda, 55 GM 771 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Mustafa Uğur, dengesini kaybederek yere düştü. Düşme esnasında başının çöp konteynerine çarpması sonucu hayatını kaybeden Uğur'un motosikleti ise sürüklendi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri, Mustafa Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Uğur'un cansız bedeni, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.