Ali Koç Sadettin Saran'ın restini gördü. Adaylık kararını verdi

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılması beklenen başkanlık seçiminde en çok merak edilen konu mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı idi. Daha önce yaptığı açıklamalarda artık görev süresinin sonuna geldiğini, devam etmek istemediğini açıklayan Başkan Ali Koç'un son anda karar değiştirdiği iddia ediliyordu.

Bu gelişme üzerine başkan adaylarından Sadettin Saran, Ali Koç'a cuma gününe (yarın) kadar süre vermişti. Koç'tan cuma gününe kadar net bir karar açıklamasını isteyen Sadettin Saran, aksi halde pazartesi gününden itibaren Ali Koç aday olsa bile geri adım atmayacağını duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Ali Koç cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Ali Koç, başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma kararı aldı. Bazı derneklerin yeniden başkan olması yönünde kulübü mesaj yağmuruna tutup imza toplamaya başladığı Ali Koç'un bu kararını kısa bir süre içinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.