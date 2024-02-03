Kızılcık Şerbeti’nin geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümünde Sema Öztürk ‘Azra’ karakteriyle yer aldı. Kızılcık Şerbeti sonrası Sema Öztürk’e dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Sema Öztürk kimdir kaç yaşında nereli?

SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

Sema Öztürk, 23 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Medya sektöründe başarılı bir kariyere sahip olan Sema Öztürk, Kral TV'de VJ'lik ve sunuculuk yaparak televizyon dünyasına adım atmıştır.

Çeşitli programlarda sunuculuk görevini üstlenen Sema Öztürk, "Şaka Gibi", "Ekopazar", "Yabancı Gelin", "Bugün Ne Giysem (Final)", "Dokun Bana", "Formula 1", "2 Oda 1 Salon" gibi programlarda izleyiciyle buluşmuştur.

Televizyonculuk kariyerinin yanı sıra, birçok dizi ve sinema projesinde de yer alan Sema Öztürk, "Karadayı", "Hacı", "Melekler Adası", "Kara Melek", "Ayrılsak da Beraberiz", "Meryem" gibi dizilerde önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca, "Deli Dumrul" ve "Avrupalı" gibi sinema filmlerinde de başrol oyuncusu olarak kendini göstermiştir.

2007-2008 yılları arasında, sevilen dizi Kurtlar Vadisi Pusu'da Jülide Toros karakterini canlandırmıştır. En son olarak, 2019-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Damla karakterine hayat vermiştir.