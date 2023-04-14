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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

RTÜK’ten yayın durdurma cezası alan Kızılcık Şerbeti dizisi sosyal medya da adından sıkça söz ettiriyor. Bu akşam yeni bölümünün yayınlanması beklenen Kızılcık şerbeti dizisinin Show TV’de yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 15:13
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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
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Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta RTÜK’ten 5 hafta yayın durdurma ve Show TV’de 1.5 milyon TL para cezası almıştı. Kızılcık Şerbeti dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

RTÜK tarafından 5 kere yayın durdurma ve 1.5 milyon TL’lik kesilen cezaların ardından bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Bu akşam Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarında saat 20:00’da yeni bölümü izleyiciyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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