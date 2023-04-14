Kızılcık Şerbeti dizisi her hafta yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta RTÜK’ten 5 hafta yayın durdurma ve Show TV’de 1.5 milyon TL para cezası almıştı. Kızılcık Şerbeti dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

RTÜK tarafından 5 kere yayın durdurma ve 1.5 milyon TL’lik kesilen cezaların ardından bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

Bu akşam Kızılcık Şerbeti Show TV ekranlarında saat 20:00’da yeni bölümü izleyiciyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?